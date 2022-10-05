Джолі проти Пітта: Анджеліна через шість років розкрила подробиці сварки, що стала причиною розлучення

Лише через шість років після інциденту на борту приватного літака, який спричинив розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, актриса нарешті розповіла деталі того, що сталося у вересні 2016 року. Сімейна драма поповнилася новими подробицями, які, безумовно, не прикрашають 58-річного Пітта. За умови, що 47-річна Джолі каже правду.

У вівторок, 4 жовтня, Анджеліна подала новий позов проти колишнього чоловіка. Приводом для такого кроку стала майнова суперечка між Джолі та Піттом. Вона стосується французького замку та виноградників Шато Міраваль, які пара придбала спільно у 2008 році. Минулої осені Анджеліна продала свою частку, що не сподобалося Бреду. Він стверджує, що вони мають усну угоду не продавати третім особам замок і виноробню, принаймні без взаємної згоди. Тому Пітт оскаржив правочин у суді.

Шато Міраваль зіграв важливу роль у відносинах голлівудських зірок. У цьому замку Бред та Анджеліна зіграли весілля у серпні 2014 року.

Шато Міраваль

Джолі сприйняла дії колишнього чоловіка як спробу встановити контроль за її фінансами. Вона стверджує, що змушена була подати новий позов. Раніше вона не хотіла, щоб скандальні деталі їхньої сварки стали надбанням преси. Але Пітт не залишив їй вибору.

Ось так боротьба за французький замок та виноградники може стати новим і, можливо, найболючішим витком у розлученні Джолі та Пітта.

Анджеліна стверджує, що у вересні 2016 року на борту приватного літака, яким вони всією родиною летіли з Франції до Каліфорнії, Бред багато пив. Вона зробила йому зауваження. Між ними виникла словесна суперечка. Якоїсь миті спробували втрутитися діти. Пітт ударив одну дитину, другої вліпив ляпас.

Джолі кинулася їх захищати. Тоді Бред вилив на неї пиво, схопив за волосся і вдарив головою об стінку.

Раніше Анджеліна повідомляла в судових документах лише про сварку між ними на борту літака та про те, що Бред Пітт підняв на руку на їхнього старшого сина Меддокса (прийомна дитина). Актор звинувачення у насильстві стосовно дітей категорично відкидає. Нагадаємо, що інцидент на борту літака був предметом розслідування ФБР. За його підсумками жодних звинувачень проти Пітта висунуто не було.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина Сільвестра Сталлоне Дженніфер Флавін подала на розлучення. Проте подружжю вдалося з'ясувати стосунки та помиритися. Заяву про розлучення Флавін нещодавно забрала.

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