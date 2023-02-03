«Мета — почати переговори вже цього року»: Зеленський про вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз уже цього року буде готовим до переговорів щодо вступу України до ЄС.

Про це очільник Української держави сказав під час 24-го саміту Україна — ЄС, на якому були присутні президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

24-й саміт Україна — ЄС в Києві

За словами Зеленського, Україна завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо отримання нашою державою статусу кандидата на вступ до ЄС.

«Очікуємо вже цієї весни проміжної оцінки Єврокомісією нашого прогресу, який був досягнутий у надзвичайно складних умовах протистояння російському терору й повномасштабному вторгненню. Впевнений, що досягнуте Україною заслуговує на позитивну оцінку», — зазначив президент України.

Він висловив подяку за подання аналітичного звіту щодо імплементації Україною права ЄС, який стане основою для підготовки національного плану адаптації українського законодавства до європейського.

«Наша мета є абсолютно чіткою — початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. І я вірю, що і ЄС вже цього року буде готовий до переговорів щодо вступу України», — наголосив президент.

За його словами Київ вже почав підготовку до цих переговорів та нині очікує на відповідні рішення від Єврокомісії та Європейської ради.

Шарль Мішель нагадав, що в червні 2022 року Україні було надано статус кандидата в члени Європейського Союзу, і наша держава досить швидко просувається євроінтеграційним шляхом.

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Урсула фон дер Ляєн також позитивно відзначила прогрес, досягнутий Україною у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії, та висловила надію на подальший швидкий рух уперед.

Влітку 2022 року лідери ЄС підтримали надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени блоку. Тоді Зеленський заявив, що це історичний момент у відносинах України та Євросоюзу.

«Сьогодні на саміті ми представили прогрес виконання рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовано наш намір почати переговори про вступ, і почати їх якнайшвидше», — наголосив президент Зеленський.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі, а 1 березня, виступаючи на сесії Європарламенту онлайн із Києва, зазначив, що українці давно довели свою європейськість. Того ж дня Європарламент рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Причому, як і хотіла Україна, приєднання має відбутися за прискореною процедурою.

Фото Офісу президента України

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