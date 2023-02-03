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Спорт

Роналду забив перший гол у Саудівській Аравії та вивів «Аль-Наср» у лідери: відеоогляд матчу

21:18 3 лютого 2023
Криштіану Роналду

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду відкрив лік забитим голам у чемпіонаті Саудівської Аравії після переходу до «Аль-Насру».

У рамках 15-го туру команда Криштіану гостювала у «Аль-Фатеха». Двічі поступаючись у рахунку по ходу поєдинку, «Аль-Наср» був близьким до другої поразки в сезоні. Але на третій компенсованій хвилині гості заробили пенальті, який упевнено реалізував Роналду, тим самим принісши своїй команді нічию — 2:2 (Тельйо, 12, Бендебка, 58 — Таліска, 42, Роналду, 90+3, з пенальті; на 90+5-й хвилині вилучений Таліска («Аль-Наср»).

Незважаючи на втрату очок, «Аль-Наср» зміг піднятися на перший рядок у турнірній таблиці, який ділить із «Аль-Шабабом». Обидві команди мають по 34 очки, але при цьому опонент команди Криштіану Роналду провів на один матч більше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду не допоміг «Аль-Насру» вийти до фіналу Суперкубку Саудівської Аравії.

Фото Twitter ФК «Аль-Наср»

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