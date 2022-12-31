Кріштіану Роналду підписав контракт з жовто-синім клубом на шалених умовах

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча», 37-річний форвард Кріштіану Роналду, який отримав на Різдво дуже дорогий подарунок від коханої, за підсумками перемовин у Мадриді підписав контракт на два з половиною роки з дев'ятиразовим чемпіоном Саудівської Аравії «Аль-Насром», повідомляє офіційний сайт клубу.

Базовий оклад португальця на Близькому Сході, який взяв собі 7-й номер на футболці, становитиме 75 млн доларів на рік. Але сума щороку зростатиме до 200 млн (386 доларів за хвилину!) завдяки комерційним виплатам та статусу посла клубу.

«Дуже радий спробувати себе у новій лізі в іншій країні. Бачення „Аль-Насра“ надихає, і я дуже радий приєднатися до партнерів по команді, щоб разом допомогти команді досягти ще більших успіхів», — цитує Кріштіану Роналду офіційний Twitter клубу з Ер-Ріяда.

Після 10 турів новий клуб португальця, який очолює колишній тренер «Лілля», «Роми», «Марселя» та «Ліона» 58-річний француз Руді Гарсія, посідає у чемпіонаті Саудівської Аравії друге місце, на 2 очки відстаючи від лідера «Аль-Шабаба». До речі, «Аль-Наср» у перекладі з арабської означає «перемога».

Зазначимо, що свого часу за новий клуб португальця виступали такі знамениті гравці, як Христо Стоїчков, Денілсон та Майкон, а тренували команду Маріо Загало, Анрі Мішель, Артур Жорже, Фабіо Каннаваро та інші.

Нагадаємо, що колишній футболіст «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» та «Реала» посеред сезону розірвав контракт з «МЮ» і після невдалого виступу у складі збірної Португалії на ЧС-2022 зайнявся пошуком нового клубу.

Найкращий в історії бомбардир національних збірних і Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду — володар Суперкубка Португалії, триразовий чемпіон Англії, володар Кубка Англії, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів, дворазовий володар Суперкубка УЄФА, чемпіон Європи, володар Суперкубка Англії, дворазовий володар Кубка англійської ліги та дворазовий чемпіон Італії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду продовжить виступи за збірну Португалії.

Фото ФК «Аль-Наср»

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