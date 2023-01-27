Знову на голодному пайку: Роналду не допоміг «Аль-Насру» здобути почесний трофей (відео)

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду продовжує випробувати терпіння керівників та вболівальників «Аль-Насра», з яким підписав контракт в останній день минулого року.

Не забивши у дебютному офіційному матчі за свій новий клуб, Криштіану нічим не допоміг і в поєдинку в боротьбі за почесний трофей. У півфіналі розіграшу Суперкубку Саудівської Аравії «Аль-Наср» зустрічався з «Аль-Іттіхадом», і знову Роналду не зміг відзначитися результативними діями, а його команда поступилася — 1:3 (Таліска, 67 — Ромаріньйо, 15, Хамдалла, 43, Шанкеті, 90+3).

Примітно, що «Аль-Наср» не може обіграти «Аль-Іттіхад» уже протягом чотирьох років — серія без перемог налічує десять матчів.

Таким чином, клуб із Ер-Ріяду не зможе поборотися за третій у своїй історії Суперкубок Саудівської Аравії. У вирішальному матчі за трофей, який відбудеться 29 січня, «Аль-Іттіхад» зіграє з «Аль-Фейхою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомий несподіваний пункт контракту Роналду з «Аль-Насром».

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