39.92 / 40.59 42.70 / 43.71
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Знову на голодному пайку: Роналду не допоміг «Аль-Насру» здобути почесний трофей (відео)

9:52 27 січня 2023
Криштіану Роналду

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду продовжує випробувати терпіння керівників та вболівальників «Аль-Насра», з яким підписав контракт в останній день минулого року.

Не забивши у дебютному офіційному матчі за свій новий клуб, Криштіану нічим не допоміг і в поєдинку в боротьбі за почесний трофей. У півфіналі розіграшу Суперкубку Саудівської Аравії «Аль-Наср» зустрічався з «Аль-Іттіхадом», і знову Роналду не зміг відзначитися результативними діями, а його команда поступилася — 1:3 (Таліска, 67 — Ромаріньйо, 15, Хамдалла, 43, Шанкеті, 90+3).

Примітно, що «Аль-Наср» не може обіграти «Аль-Іттіхад» уже протягом чотирьох років — серія без перемог налічує десять матчів.

Таким чином, клуб із Ер-Ріяду не зможе поборотися за третій у своїй історії Суперкубок Саудівської Аравії. У вирішальному матчі за трофей, який відбудеться 29 січня, «Аль-Іттіхад» зіграє з «Аль-Фейхою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомий несподіваний пункт контракту Роналду з «Аль-Насром».

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Павло Зібров

Зібров відповів на заяви зрадниці Повалій про «нацизм» в Україні та «путіна-рятівника»

Лорак

Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

Гордон

«Я пережив клінічну смерть. У мене 2 кулі в легені»: жертва одіозного Поворознюка фермер Ткач дав інтерв'ю Гордону

Злата Огневич

«Знімати!»: Злата Огнєвич назвала майбутнього Холостяка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту