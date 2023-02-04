Носив міну в кишені та вирішив показати друзям: вісім підлітків постраждали внаслідок вибуху боєприпасу на Харківщині

Біля деокупованого Ізюму Харківської області на міні підірвалася група підлітків. Про це повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.

«В районі залізничного вокзалу 5 підлітків 14−15 років отримали поранення від ураження „лєпєстком“. Чотири дівчини і один хлопець. Зараз вони знаходяться у відділенні екстренної невідкладної допомоги Ізюмськоі ЦМЛ Піщанськоі Богоматері. Ураження не значні. При наявності показників підлітки можуть бути направлені до медичних закладів міста Харків», — розказав він.

Пізніше він уточнив, що учасників подій було восьмеро: три хлопця і п’ятеро дівчат.

«Вік: 14−17 років. Ураження мають семеро. У однієї з дівчат психологічна травма. Надана первинна екстренна допомога. Зараз всіх восьмеро відправляємо до ОДКЛ # 1 м. Харкова. Будь-ласка, завтра зранку прочитайте цю інформацію своїм дітям. Підліток носив міну в кармані, яку знайшов в с. Сулигівка. Потім вирішив показати друзям. Результат відомий. Тривіально, але скажу: МІНИ — ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!!!» — зазначив Мацокін.

Як писали «ФАКТИ», раніше двоє мешканців Харківщини загинули, підірвавшись на ворожій міні, під час пошуку корів.

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