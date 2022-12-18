Шукали корів, які загубилися: двоє мешканців Харківщини загинули, підірвавшись на ворожій міні (фото 18+)

В Україні на звільнених територіях продовжують гинути люди, які підриваються на ворожих мінах — і цивільні, і правоохоронці, які беруть участь у стабілізаційних заходах.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, напередодні в Ізюмському районі Харківщини знайшли тіла двох загиблих, які підірвалися на міні.



У селі Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулися. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, тривали пошуки з використанням дрону.

А 18 грудня чоловіків знайшли мертвими. Фото 18+

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що недавно на Херсонщині загинули черкаські правоохоронці — начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Вони брали участь у вилученні озброєння та боєприпасів зі схрону, і вже повертаючись, потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії.

Фото прокуратури

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