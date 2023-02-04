В Україні змінили правила іпотечного кредитування молоді для придбання житла: що важливо знати

В Україні, де раніше розширили можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, з 1 лютого оновили умови іпотечного кредитування молоді для придбання власного житла.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку, громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська.

«Віднині кредит можна оформити під 7% річних, при цьому перший внесок становить лише 6% від вартості житла. Це досить вигідні умови для молодих людей поліпшити свої житлові умови», — зазначила вона та додала, що кредитування за програмою можуть отримати молоді сім’ї або одинокі молоді люди, вік яких сягає до 35 років, а також вчені до 40 років. Такий кредит можна оформити на термін до 20 років.

Особи-претенденти на участь у програмі мають перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або ж у цих осіб відсутнє у власності житло, окрім житла на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих росією. Також кожен член сім’ї не повинен володіти житлом, площа якого становить понад 13,65 кв. м.

Раніше повідомлялося про старт програми доступного кредитування для придбання житла «єОселя». Її тестували ще восени минулого року. Йшлося про можливість придбати житло в кредит під 3% або 7% річних з мінімальним початковим внеском 20% та терміном кредитуванням до 20 років.

Фото Pixabay

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