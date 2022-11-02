Кабмін змінив правила пільгового кредитування переселенців: що важливо знати

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати як тимчасове житло від держави, так і пільгові кредити на його придбання.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, уряд розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Так, право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції.

Внесено й зміни до порядку кредитування за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW). Згідно зі змінами, переможці відбору отримують можливість взяти кредит на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше 25 років). При цьому переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.

Збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка віднині становить 52,5 кв. метрів (раніше — 21 кв. м).

Для позичальника у випадку зниження рівня його платоспроможності встановлено можливість здійснення реструктуризації заборгованості шляхом:

розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом;

надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого йому відтерміновуються платежі з погашення кредиту та сплати відсотків;

збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців).

«Знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії росії, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків. Про факт пошкодження нерухомості позичальник повинен подати повідомлення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна», — додали у Мінреінтеграції та звернули увагу на те, що якщо підставою для встановлення кредитних канікул є знищення житла, такі кредитні канікули встановлюються до моменту отримання громадянином компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

Нагадаємо, що ВПО, які хотіли б отримати тимчасове житло, насамперед мають стати на облік, подавши заяву із підписами повнолітніх членів сім’ї та надати пакет документів. Рішення про взяття на такий облік ухвалюється протягом наступного після подачі заяви дня, а ось отримання самого житла залежить від його наявності.

Фото Pixabay

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