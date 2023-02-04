Версія про диверсію — не в пріоритеті: стало відомо, коли розшифрують «чорну» скриньку з гелікоптера, що впав у Броварах

Серед версій авіакатастрофи в Броварах, де 18 січня на дитячий садок впав вертоліт з керівництвом МВС України, розглядають помилку пілотів та технічну несправність, можлива диверсія не виключається, але вона не у пріоритеті.

Як повідомляє «УНІАН», про це під час телемарафону заявив голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Йонушас. За його словами, протягом кількох тижнів буде розшифровано «чорну скриньку» з вертольота ДСНС, що дозволить визначити найбільш пріоритетну версію трагедії.

«Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація з „чорних скриньок“. Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом із французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум — два все ж таки буде розшифровано „чорну скриньку“, і після того ми зможемо детальніше ознайомитися з найбільш пріоритетною версією», — сказав він.

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За словами Йонушаса, на особливий контроль Комітету візьмуть питання технічної справності інших вертольотів. «Правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів», — зазначив він.

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Фото ДСНС

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