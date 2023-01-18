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Події

Трагедія в Броварах: пошуково-рятувальні роботи завершено

16:50 18 січня 2023
Гелікоптер

Станом на 15:45 18 січня у Броварах було завершено пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гелікоптера ДСНС. За оприлюдненими офіційними даними, всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Раніше повідомлялося про загибель 17 людей, з яких 9 осіб, які перебували на борту. Також травмувань зазнали 25 осіб, з них 11 дітей. Постраждалих було госпіталізовано до лікарень, в тому числі 10 осіб доправили до опікового центру.

Станом на 15:00 ще тривали пошуково-рятувальні роботи у будівлі дитячого садка, доля одної дитини залишалася невідомою.

Наразі головною версією авіатрощі є погодні умови — гелікоптер летів на малій висоті при поганій видимості через туман і зачепив дах дитячого садка.

Проте СБУ розглядає також і версію про умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Відомо, що загиблий міністр лише увечері 17 січня зустрічався з президентом Зеленським, доповідаючи йому про хід розслідування трагедії в Дніпрі.

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