Нові тренди у подарунках до Валентинового дня: ідеї від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Ми живемо у турбулентний час, коли світ змінюється навколо нас дуже стрімко. Пандемія, війни, економічна та кліматична кризи — все це змушує людство переосмислити чимало речей. Та, попри все, світ розвивається, і доказом того є поява нових трендів практично у всіх галузях життя. Суттєво змінилася й філософія подарунків. Отож, напередодні Дня святого Валентина варто звернути увагу на такі нові тенденції.

1. Пандемія змусила людей більше цінувати здоров’я. Саме тому актуальні подарунки, які спрямовані на його зміцнення. Це можуть бути органічні продукти чи косметика. Даруючи органічну каву чи мило, розкажіть про їхнє походження. До речі, альтернативою квітам можуть бути, наприклад, смачні екзотичні фрукти.

Альтернативою квітам можуть бути, наприклад, смачні екзотичні фрукти

2. Справжній бум у світі пов'язаний з подарунками на спортивну тематику, бо спорт — це здоровий спосіб життя. Килимок для занять йогою, гумова стрічка для фітнесу, м’яч для фітболу — все це порадує людину, яка займається спортом або збирається це зробити. Популярність набирає й спеціальна косметика для занять спортом. Це може бути захисний крем для рук та обличчя, який у зимовий період буде у пригоді тим, хто катається на лижах чи ковзанах, або бальзам для догляду за волоссям після відвідування басейну.

М’яч для фітболу та гумова стрічка для фітнесу – чудові подарунки для тих, хто займається спортом

3. Прихильники концепції сталого розвитку оцінять речі з перероблених матеріалів. Це можуть бути, наприклад, прикраси з перероблених пластикових пляшок або лампа з перероблених парасольок. Даруючи такі речі, обов’язково розкажіть про історію їх створення.

4. Актуально дарувати речі, створені власноруч. Це можуть бути торт або тістечка, светр або шкарпетки… Створюючи річ, ви даруєте людині, яку любите, частку своєї душі. І попри те, що річ може бути недосконалою, це так зворушливо, коли знаєш, що річ створена саме для тебе.

5. Стильні люди радітимуть трендовому одягу чи аксесуарам. Для початку варто знати, які кольори зараз у тренді. Серед них — відтінки моху, невибіленої бавовни, «діджитал-лаванда» та палітра відтінків екзотичного фрукта «папаї». Шарфик мохового відтінку, який вважається відновлювальним, або у кольорах папаї, які налаштовують на оптимізм, — це гарно та стильно.

6. Прихильники технічного прогресу будуть у захваті від інноваційних подарунків. Це може бути цифровий одяг, який дуже зручний для поціновувачів соцмереж. Він «одягається» просто на фото людини. Для нього не треба худнути, його не потрібно прати та прасувати. Можна подарувати й реальний одяг — наприклад, з клімат-контролем, тобто спеціальною мембраною, яка забезпечує температурний комфорт.

7. Серед бажаних подарунків — навчальні онлайн-курси чи майстер-класи. Курс іноземної мови, кулінарний майстер-клас чи тренування з йоги — що подарувати, вибір за вами. Важливо, щоб людині, якій даруєте, це було цікаво та корисно.

Подарунок повинен дарувати позитивні емоції — і це головне.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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