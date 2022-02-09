Ідеї подарунків на 14 лютого: для хлопця та для дівчини

Не сказати, що 14 лютого — це свято, яке у нас у країні відзначали століттями. Але традиція святкувати День закоханих швидко прижилася, і тепер мільйони хлопців та дівчат, наречених, чоловіків та дружин напередодні знаменної дати думають, як здивувати другу половинку цікавим подарунком.

З одного боку, хочеться по-доброму здивувати. З другого — подарувати корисну або, як мінімум, приємну річ, якою одержувач подарунка буде з радістю користуватися. Як знайти компроміс між «романтичною» тематикою подарунка, корисністю та незвичайністю?

Парні речі

Є кілька популярних форматів парного одягу, який чудово підійде для подарунка на майбутнє свято. Наприклад, дві пари домашніх тапочок «для нього» та «для неї», виконані в єдиному стилі. Для тих, хто проводить багато часу вдома, альтернативою стануть парні піжами чи халати. Для екстравертів, готових розповісти про свої стосунки усьому світу, підійдуть футболки та толстовки для пар — із приколами чи романтичним посланням.

Ігрова складова

Ігри — це взагалі окрема галузь подарунків для будь-якого свята. Звичайно, на День закоханих потрібно підібрати розвагу, яка підходить за тематикою. Наприклад, жартівливу настільну гру на двох з виконанням бажань, щось із каталогу на сайті або гру для вечірки, на яку будуть запрошені пари. Та навіть звичайну головоломку-мозаїку можна приурочити до свята, якщо ви збиратимете її разом, особливо якщо за основу взята ваша фотографія.

SPA, фітнес та тренажерний зал

Відразу зазначимо, що дарувати абонемент у тренажерний зал або фітнес-центр бажано з обережністю — друга половинка може неправильно зрозуміти вашу мотивацію. Краще, якщо ви подаруєте парний абонемент, щоб ходити займатися разом, або взагалі подаруйте сертифікат у SPA. Парні абонементи — це можливість не лише відпочити, а й провести час разом. І це не так банально, як квитки в кіно чи похід у ресторан — туди ви зможете відправитися після релакс-процедур.

Пам'ятні речі

Гравірування та тиснення — це можливість перетворити звичайну річ на індивідуальний та неповторний подарунок. Гаманець зі шкіри, брелок або флешка, кухоль або термос — не має значення. За допомогою гравіювання по металу, випалювання по дереву або тиснення по шкірі будь-який із перелічених подарунків можна «супроводити» романтичним побажанням або пам'ятним написом для коханої людини.

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