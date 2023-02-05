Курйозний момент: доньку Мадонни не пустили на показ Marc Jacobs

Дочка Мадонни Лурдес пережила найгірший кошмар кожної знаменитості, коли їй відмовили у вході на зіркову вечірку. 26-річну доньку королеви попмузики, у якої, як відомо, шестеро дітей, не пустили на показ Марка Джейкобса (Marc Jacobs) після того, як гості, серед яких були моделі Ешлі Грем і Емілі Ратаковскі, прослизнули всередину. Лурдес, яка стала новим обличчям Marc Jacobs у 2021 році, понад хвилину благала охоронців на дверях, намагаючись пробитися всередину. На відео в TikTok, опублікованому користувачем @mickmicknyc, яке відтоді стало вірусним, перехожі кричали: «Ви знаєте, хто вона така? «Ви що, не знаєте, хто вона така?»

Але попри підтримку фанатів — деякі навіть погрожували бойкотувати Марка Джейкобса, якщо Лурдес не впустять після тригодинного запізнення — охоронці наполягли на тому, щоб двері були зачинені, пише Mirror.

У відео, що вже переглянули майже мільйон разів, чути, як один швейцар каже: «Це не в наших силах». Принижена Лурдес, яка одягла на показ подвійне джинсове бюст'є і спідницю з сумкою в тон, а також кремові чоботи до колін, врешті-решт була змушена здатися. Вона затулила обличчя рукою, коли покидала захід разом з приятелем і попрямувала назад. Серед знаменитостей, які встигли вчасно потрапити на показ готового одягу Marc Jacobs осінь-2023, були співачка Деббі Гаррі, спадкоємиця Нікі Хілтон, знамениті моделі.

До слова, донька попдіви Мадонни досить самостійна. В інтерв'ю для журналу Interview у 2021 році, вона розповіла, що її знаменита мама відмовляється давати своїм дітям подачки — незважаючи на те, що її статки перевищують 700 мільйонів фунтів стерлінгів. Лурдес розповіла, що вона сама заплатила за навчання в університеті та квартиру.

Затаврувавши Мадонну як «схиблену на контролі», вона додала: «Мені потрібно було бути повністю незалежною від неї, як тільки я закінчила школу».

Раніше Мадонна, яка виступила на підтримку України, розповіла про те, як важко бути матір’ю, і отримала багато «добрих» порад.

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