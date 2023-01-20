«Почніть прикривати соски на людях»: Мадонна розповіла про те, як важко бути матір’ю, і отримала багато «добрих» порад

Співачка Мадонна, яка підтримала Україну, не дуже часто говорить про своє особисте життя. Але зараз вона зробила виняток і розповіла про те, як їй було і є важко виховувати своїх дітей. Але така заява стала викликом для багатьох людей, які з радістю давали Мадонні поради, в чому вона робить помилки. 47-річна співачка розповіла про свою сім'ю в інтерв'ю, яке вона дала напередодні свого майбутнього туру. Коли мова зайшла про її дітей, вона не побоялася поділитися, що роль матері ніколи не була для неї легкою. Можливо, тому, що вона втратила маму, коли їй було п'ять років. Її мати померла від раку у віці 30 років.

«Рости з такою матір'ю, як я, — це виклик. Сьогодні я все ще намагаюся зрозуміти, як бути матір'ю і виконувати свою роботу, — розповіла співачка в інтерв'ю журналу Vanity Fair. — Тому що ким би ви не були, мати дітей і виховувати їх — це витвір мистецтва. Ніхто не дасть вам інструкцію. Ви повинні вчитися на своїх помилках. Це професія, яка вимагає багато часу. І це виснажує, тому що ти ніколи не можеш відпочити».

Всього у Мадонни шестеро дітей. У неї є дочка Лурдес (26 років), син Рокко (22 роки), й усиновлені Девід (17 років), Чіфундо «Мерсі» (16 років), та двійнята Естер і Стелла (10 років).

Звісно, заява співачки викликала хвилю коментарів. Дехто звинувачує Мадонну в тому, що вона занадто стара, щоб виховувати 10-річних дітей, а інші сумніваються, що вона може ставити потреби своїх дітей вище за свої власні. Інші цікавляться, чи впізнають діти свою матір, незважаючи на численні зміни в її зовнішності. Один з коментаторів журналу Page Six навіть порадив співачці почати з того, що прикривати соски на публіці.

Додамо, що так чи інакше, Мадонна заявила, що пишається своїми дітьми, і навіть на рідкісних сімейних фотографіях поруч з мамою вони не виглядають так, ніби страждають від чогось серйозного.

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