«Основними напрямами наступу росіян будуть Лиман, Куп’янськ, Вугледар та Авдіївка»: аналітик про ситуацію на фронті

Аналітик та публіцист Віктор Андрусів, який наразі знаходиться в ЗСУ, розповів про напрямки, де росіяни наступатимуть, а де — здійснюватимуть імітацію наступу. Ситуацію, що наразі склалася під Бахмутом, він порівняв з боями у Сєвєродонецьку.

«Пріоритетом для путіна залишається вихід на межі Луганської і Донецької областей, — пише Андрусів у соцмережах. — Це єдина ціль СВО, при досягненні якої можна говорити про успіх і починати переговори. Я думаю, що сьогоднішня стратегія кремля полягає в наступному: вихід на межі, організація потужної оборони, відбиття нашого контрнаступу, переговори і збереження завоювань.

Основними напрямами наступу росіян будуть Лиман, Куп’янськ, Вугледар та Авдіївка. Окупантам треба повернутися до Лиману для здійснення просування на Слов’янськ. Тому росіський контрнаступ під Кремінною буде в пріоритеті. Куп’янськ важливий транспортний вузол, на фоні можливого отримання нами ракет дальністю 160 км — для окупантів важливо звільнити дороги постачання для військ. Вугледар і Авдіївка — частина давньої задачі путіна по відсуненню наших військ від Донецька та зменшення загрози прориву на Маріуполь.

Контрнаступи в інших місцях будуть виключно імітацією. Нагадую, що для будь-якого наступу треба сформувати перевагу 1 до 3. Зробити це по всьому периметру від Києва до Запоріжжя у росіян не вистачить сил, поки армія не стане мінімум 3- 5 млн солдат, і ще й оснащена повністю технікою як на початку війни.

Бахмут продовжує виконувати функцію вимотування російських військ. Ціна велика, але і втрати окупантів гігантські. Ситуація повторюється як із Сєвєродонецьком. Місто не виконувало стратегічної ролі, але вимотало російські війська і запаси так, що їм по-факту довелось робити додаткову мобілізацію. Ще раз — Бахмут має вимотати ворога. Втримування міста з іншими цілями — не має змісту.

Вали. Якщо під Северодонецьком окупанти застосували вогневий вал, то зараз застосовують м'ясний. Але як і в першому випадку, так і зараз, успіх буде «пірровий». Велика заплачена ціна, за малі здобутки. По-факту, після захоплення Северодонецька в окупантів розпочалося падіння артилерійських запасів. Після Бахмута у росіян почнуться і проблеми з м’ясом. І це ще поки не факт, що вони його візьмуть.

Ракети на 160 і на 300 км сьогодні найважливіше, що ми можемо отримати. Виключно цими ракетами можна було б вже зупинити контрнаступ окупантів. Винесення тилових баз — зупинить надовго просування РОВ. Захід все нам дає, але продовжує давати невчасно. Отримання цих ракет минулого тижня, кардинально змінило б ситуацію на фронті. Отримання через місяць — місяць наших втрат.

Наша мобілізація триває. Путінська теж. Це означає, що більшості з нас доведеться воювати. Нам для нашого контрнаступу теж треба сформувати перевагу 1 до 3. Чим більше мобілізує путін, тим більше змушені ми. У нас з вами не має вибору. Ми маємо воювати за свою землю, і за своє життя, життя наших рідних. Не чекайте, що вас це омине. Готуйтесь.

Все буде добре. Ми переможемо, тільки якщо будемо єдині. Танки їдуть, ракети їдуть, літаки будуть. І думаю навіть підводні човни".

Фото із соціальних мереж

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