Під завалами в Туреччині шукають ексфутболіста «Челсі» та відомого воротаря (відео)

Страшний землетрус у Туреччині, який забрав, за останніми даними, життя понад тисячі людей, торкнувся і світу спорту.

Зокрема, як повідомляє NTV Spor, під завалами будівлі перебувають 31-річний футболіст команди турецької суперліги «Хатайспор» Крістіан Атсу (на фото в заголовку), відомий за виступами за «Порту», «Малагу», «Челсі», «Ньюкасл» та збірну Гани, а також спортивний директор клубу Танер Савут. Живими з-під завалів дістали футболістів «Хайтайспора» Керіма Алічі та Бурака Оксуза, а також перекладача Емре. Раніше повідомлялося, що після землетрусу не виходить на зв'язок ще й півзахисник команди Онур Ергун, але з ним, дякувати Богу, все гаразд.

«Дякую всім, хто дзвонив і цікавився. Новини не відповідають дійсності. Я в порядку. Не можу відповідати на дзвінки, бо є проблеми з мережею», — написав Онур Ергун у соцмережі.

Ексворотар збірної Туреччини, а нині головний тренер «Хатайспора» Волкан Демірель вийшов у прямий ефір зі сльозами та словами: «У Хатаї всі вмирають. Допоможіть нам».

При цьому невідома доля ще одного футболіста. Під завалами перебуває 28-річний воротар клубу другого турецького дивізіону «Ені Малатьяспор» Еюп Тюркаслан. Пресслужба команди підтвердила цю інформацію.

На жаль, у провінції Малатья під завалами опинилися 14 гравців жіночої волейбольної команди «Хатай». Про долю спортсменок зараз нічого невідомо. Також внаслідок катастрофи постраждали члени чоловічої волейбольної команди «Малатья Метрополітен Беледієспор». Відомо, що рятувальникам вдалося знайти трьох спортсменів. Крім того, у місті Кахраманмараш під завали потрапили 30−40 спортсменів борцівського клубу.

«Будинок, в якому перебували 30--40 наших борців у борцівському клубі з Кахраманмарашу, також було зруйновано… Наші спортсмени лежать під завалами. Чекаємо на термінову допомогу», — написав олімпійський чемпіон 2016 року з вільної боротьби Таха Акгюль на своїй сторінці в соціальній мережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 21-річний уругвайський футболіст дивом вижив під час пожежі.

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