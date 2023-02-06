Катастрофічний землетрус у Туреччині: десятки загиблих, зруйновано сотні будівель (фото, відео)

У Туреччині, яка понад рік тому постраждала від землетрусу, стався ще один руйнівний землетрус у провінції Кахраманмараш на південному сході країни. Магнітуда за даними влади — 7,4, за даними Європейсько-Середземноморського сейсмоцентру — від 7,5 до 7,8, повідомляє РИА «Новости».

Землетрус відчувався ще у 6 регіонах — Хатаї, Адані, Османії, Діярбакірі, Малатьї та Шанлиурфі. Обрушилися сотні будівель, на даний момент відомо про щонайменше 99 загиблих по всій країні. Понад 440 людей постраждали.

Від землетрусу постраждала також Сирія. Обвалення сталися у провінціях Латакія, Алеппо, Хама. Поштовхи відчули і мешканці столиці Лівану Бейруту.

Як повідомляє Бі-бі-сі, в провінції Алеппо обрушилася велика кількість будівель, джерело в цивільній службі Хами повідомило, що там теж обрушилося кілька будівель.

За словами очевидців, люди в Дамаску, а також у ліванських містах Бейрут та Тріполі, вибігали на вулиці та сідали в машини, щоб від'їхати від своїх будинків на випадок обвалення.

Рушді Абуалуф, продюсер Бі-бі-сі в секторі Газа, сказав, що будинок, в якому він жив, трясло близько 45 секунд.

У Сирії через землетрус загинули 42 людини, 200 постраждали в провінціях Алеппо, Хама та Латакія.

Нагадаємо, що Туреччина знаходиться в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі. 1999 року понад 17 тисяч людей загинули після потужного землетрусу в районі Ізміру на північному заході країни.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Буковині було зафіксовано перший цьогорічний землетрус.

Фото: https://www.cnnturk.com

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