39.67 / 40.32 42.56 / 43.45
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Переважна більшість реформ без нього не відбулася б: Гетманцев про нардепа Абрамовича

18:30 6 лютого 2023
Переважна більшість реформ без нього не відбулася б: Гетманцев про нардепа Абрамовича

Переважна більшість реформ, які були проведені з 2019 року, не відбулася б без Ігоря Абрамовича. Таку думку у своєму телеграм-каналі висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи рішення нардепа від забороненої партії ОПЗЖ, а нині співголови депутатської групи «Відновлення України» Ігоря Абрамовича скласти депутатський мандат.

«Без перебільшення, переважна більшість реформ, які ми провели з 2019 року, не відбулася б без нього. Разом ми ліквідували корупційні майданчики Яценка, разом приймали антиофшорний закон, разом дбали про доходи бюджету та справедливість, рівність оподаткування для всіх українців», — відзначив непересічну для парламенту роль Абрамовича голова податкового комітету.

При цьому, зі слів Гетманцева, у роботі з Абрамовичем, який, до слова, є заступником Гетманцева у податковому комітеті Ради, політичні кольори ніколи не мали значення, а в центрі їхньої співпраці завжди були проукраїнські позиції.

Також коментуючи рішення Абрамовича скласти мандат, Гетманцев висловив думку, що для їхнього комітету це буде великою втратою.

Фото: Ігор Абрамович (facebook.com)

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

коктейль

Випивайте перед сном склянку «нічного викрадача жиру» — черевний жир зійде за тиждень (відео)

Танк

Нейтральна Швейцарія може піти на безпрецедентний крок: у країні заговорили про продаж майже 100 танків Leopard-2

Українським сім'м обіцяють грошову допомогу у розмірі 27 тисяч грн: як отримати

Українським сім’м обіцяють грошову допомогу у розмірі 27 тисяч грн: як отримати

Мікаела Шиффрін

Дворазова олімпійська чемпіонка опублікувала фото з мертвим батьком

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту