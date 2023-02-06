Переважна більшість реформ без нього не відбулася б: Гетманцев про нардепа Абрамовича

Переважна більшість реформ, які були проведені з 2019 року, не відбулася б без Ігоря Абрамовича. Таку думку у своєму телеграм-каналі висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи рішення нардепа від забороненої партії ОПЗЖ, а нині співголови депутатської групи «Відновлення України» Ігоря Абрамовича скласти депутатський мандат.

«Без перебільшення, переважна більшість реформ, які ми провели з 2019 року, не відбулася б без нього. Разом ми ліквідували корупційні майданчики Яценка, разом приймали антиофшорний закон, разом дбали про доходи бюджету та справедливість, рівність оподаткування для всіх українців», — відзначив непересічну для парламенту роль Абрамовича голова податкового комітету.

При цьому, зі слів Гетманцева, у роботі з Абрамовичем, який, до слова, є заступником Гетманцева у податковому комітеті Ради, політичні кольори ніколи не мали значення, а в центрі їхньої співпраці завжди були проукраїнські позиції.

Також коментуючи рішення Абрамовича скласти мандат, Гетманцев висловив думку, що для їхнього комітету це буде великою втратою.

Фото: Ігор Абрамович (facebook.com)

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