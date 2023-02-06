Літак з футболістами дворазового володаря Кубка УЄФА екстрено посадили з дивної причини

Дворазовий володар Кубка УЄФА та 18-разовий чемпіон Швеції «Гетеборг» з пригодами дістався на тренувальний збір до Іспанії, повідомляє Expressen.

Через 40 хвилин після зльоту пілот оголосив, що вони негайно приземляться в Копенгагені. Причиною стали 30 м'ячів, які були на борту. Авіакомпанія остерігалася, що вони можуть бути надутими і можуть вибухнути через тиск.

Після приземлення виявилося, що м'ячі були спущені. Зупинка зайняла близько години.

«Я ніколи не брав участі ні в чому схожому, — цитує видання адміністратора „Гетеборга“ Рольфа Густавссона. — Перед вильотом ми спустили м'ячі, але вони нові, і їм здалося, що вони надуті. Буде божевіллям, якщо вони вимагатимуть від нас сплатити за екстрене приземлення. Це було рішення пілота та авіакомпанії. Коли ми перевіряли м'ячі у Копенгагені, проблем не було. Інакше ми не полетіли б так швидко».

Після всього цього нервування шведська команда таки успішно приземлилася в аеропорту Аліканте, пересіла на автобус, в якому за 10 хвилин їзди від готелю… лопнуло колесо. Погодьтеся, ненудний у знаменитого форварда Маркуса Берга і компанії день видався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії розбився літак із футболістами.

Фото ФК «Гетеборг»

404

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram