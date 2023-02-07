В понеділок, 7 лютого, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому було розглянуто багато питань.

Про деталі обговорення очільник Української держави розповів у зверненні за результатами 348-го дня війни.

«Багато питань. Ключове — дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках. Особлива увага — Бахмуту. Нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону. Протидіємо. Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію!» — сказав президент України.

Також було розглянуто питання забезпечення наших воїнів боєприпасами.

«Артилерія — це один з ключових факторів», — впевнений Володимир Зеленський.

Також на Ставці йшлося про посилення позицій держави у низці регіонів, де було призначено керівників із воєнним досвідом — тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз.

«Загалом варто відзначити, що ми будемо поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України — воєнний досвід — із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі», — запевнив український лідер.

Ще одне важливе питання, про яке йшлося під час засідання Ставки — формування нових бригад Національної гвардії, поліції, прикордонників — Гвардії наступу.

«Початок сильний. Продовження буде. Я дякую всім, хто проявив інтерес до формування бригад. Дякую всім, хто подає заявки! Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших сил оборони й безпеки повернути Україні своє. Слава всім, хто воює за Україну! Слава кожному й кожній, хто працює заради нашої держави! Слава всім, хто допомагає!» — резюмував президент Зеленський.

Нагадаємо, що підготовку до нового наступу веде і агресор, проте аналітики Інституту вивчення війни вже упевнені, що путін переоцінює можливості свого війська.

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