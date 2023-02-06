Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про введення РНБО санкцій проти атомної галузі россії та розповів про стан справ в Одесі, де сталося масштабне відключення електрики через відмову обладнання, яке було пошкоджене під час ракетних атак рашистів.

«Це не останнє рішення щодо їхньої атомної галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів для розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії. росія — це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів», — зазначив він та наголосив, що держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії.



Також Зеленський згадав про «дипломатичний марафон», який ведеться, зокрема, й для того, щоб не допустити використання кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. «Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах», — додав президент. За його словами, готуються рішення та переговори, які мають посилити ЗСУ, дати Україні більше міжнародної підтримки. Заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи.



Презизидент повідомив, що на Одещині, де кілька днів тому сталася масштабна аварія, відновлювальні роботи тривають цілодобово. Але й досі без електропостачання залишаються сотні тисяч людей. Він подякував всім, хто працює, щоб відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та щоб зберегти генерацію. За словами Зеленського, Євросоюз заявив про готовність підтримати Україну у постачанні електрики та енергообладнання.

Згадав він й про кампанію з енергозбереження в Україні, зокрема, про заміну старих ламп розжарювання на економні LED-лампи, подякувавши президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку цієї ініціативи.



«Окремо щодо фронту. Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині — запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти», — зазначив Зеленський.



Раніше колишній командувач польських сухопутних військ, а нині генерал запасу Вальдемар Скшипчак не виключав російський наступ з кількох напрямків одночасно — у Луганській та Донецькій областях, а також у Запорізькій області.

Фото ОП

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