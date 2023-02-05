«Путін переоцінив можливості армії, пік наступу припаде на квітень», — аналітики

Президент росії, схоже, вкотре переоцінив можливості російської армії, вважають аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, російський наступ досягне кульмінації у квітні, але не принесе багато успіхів. Завоювання Донбасу, яке путін наказав здійснити до кінця березня, також є нереальним: наступ агресора, за прогнозами аналітиків, передчасно сягне піку не пізніше весняного сезону дощів у квітні, не досягнувши значного ефекту. В Інституті додають, що кульмінація російського наступу створить сприятливі умови для українських контрнаступів, які можуть відбутися навесні або влітку. Також завдяки поставкам західних танків.

ISW також повертається до теми завоювання Донбасу. путін повинен був віддати наказ армії зробити це до кінця березня. Аналітики кажуть, що вони ще не бачили на полі бою доказів того, що російські війська мають достатній потенціал для того, щоб взяти під свій контроль 11 300 квадратних кілометрів неокупованої території (42 відсотки всієї Донецької області).

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков стверджував, що навіть кількість мобілізованих військ є недостатньою для досягнення росією своєї мети. За даними України, ця цифра вища, ніж офіційно заявляє москва. За словами Резнікова, йдеться про півмільйона осіб, тоді як у рф говорять про 300 000.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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