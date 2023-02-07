Василя Малюка призначено головою СБУ: що про нього відомо

У вівторок, 7 лютого, Верховна Рада призначила Василя Малюка на посаду голови СБУ. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Відповідну постанову підтримали 324 депутати.

За словами колеги Гончаренка, нардепа Железняка, на голосуванні був присутній президент України, віцепрезидент, прем’єр-міністр, секретар РНБО та генпрокурор.

У своєму виступі Зеленський закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка.

Малюк, своєю чергою, пообіцяв боротися з колаборантами на всіх рівнях.

Голосування за призначення Малюка по фракціях:

«Слуга народу» — 226

«ЄС» — 0

«Батьківщина» — 18

«Платформа за життя та мир» — 19

«За майбутнє» — 12

«Голос» — 0

«Довіра» — 15

«Відновлення України» — 17

«Позафракційні» — 17/

Василь Малюк — бригадний генерал. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України (спеціальність «Правознавство»), має науковий ступінь кандидата наук.

На військовій службі в органах державної безпеки Малюк — з 2001 року. Встиг попрацювати у регіональних управліннях СБУ, де обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У Центральне управління Служби Малюк прийшов у січні 2020 року — одразу на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Вже у березні 2020 року його призначили першим заступником голови СБУ Івана Баканова, також він очолив управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Але трохи більш ніж за рік, у липні 2021 року, Малюка з високої посади звільнили.

Ці кадрові рішення в Офісі президента пояснили наявністю претензій до роботи СБУ, зокрема з приводу недостатньої активності спецслужби у протидії контрабандним схемам.

Знову у публічній площині Малюк з'явився за кілька днів до повномасштабного вторгнення росії. 16 лютого він став заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Але вже 28 лютого його звільнили з МВС та призначили заступником голови СБУ, а у березні 2022 року Малюк уже вдруге став першим заступником Баканова.

Наприкінці цього ж місяця йому присвоєно звання бригадного генерала.

У липні 2022 року було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. 18 липня Зеленський призначив першого заступника голови СБУ Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови відомства.

Нагадаємо, Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Сьогодні за його призначення проголосували у Верховній Раді.

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