Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ: що відомо про Василя Малюка

Після того, як Івана Баканова було усунено з посади, президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов'язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку. Про це йдеться у відповідному указі.

«Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконуватиме обов'язки голови Служби безпеки України», — йдеться у документі.

Василь Малюк — бригадний генерал, з березня 2022 року — перший заступник голови СБУ. До цього був заступником міністра внутрішніх справ. З березня 2020 по липень 2021 — начальник ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Малюк — уродженець Коростишева. У 2005 році здобув освіту в Національній академії СБУ за спеціальністю «правознавство».

З 2001 року розпочав військову службу в органах держбезпеки. Працював у регіональних управліннях СБУ на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

З січня 2020 року перейшов до центрального управління СБУ.

Має ряд відомчих відзнак та заохочень. Нагороджений нагрудними знаками СБУ «За відвагу» та «За доблесть».

Нагадаємо, Зеленський також усунув з посади генпрокурорку Ірину Венедиктову. Обов'язки генпрокурора виконуватиме Олексій Симоненко — заступник Венедиктової.

Симоненко — той заступник, який 23 грудня 2020 року передав кримінальне провадження за підозрою Олегу Татарову (нинішнього заступника глави Офісу президента) у причетності до корупції під час його роботи в «Укрбуді» від НАБУ до СБУ. Тоді в НАБУ заявили, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро.

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