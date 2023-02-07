Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ України

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення сьогодні було ухвалено на засіданні Верховної Ради 7 лютого, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Рада призначила Клименко І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України», — написав він у мережі.

За його словами представляв новопризначеного голову МВС прем’єр — міністр Денис Шмигаль.

За призначення Клименка проголосували 321 народний депутат.

Голосування по фракціях:

«Слуга народу» — 224

«Европейська солідарність» — 0

«Батьківщина» — 18

«Платформа за життя та мир» — 18

«За майбутнє» — 13

«Голос» — 1

«Довіра» — 13

«Відновлення України» — 17

Позафракційні — 17

Що відомо про Ігоря Клименка

Новий очільник МВС народився 1972 року в Києві. Закінчивши Харківський військовий університет 94-го, пішов служити в армію. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію з психології, у 2019 — докторську.

Служба Клімнеко в органах внутрішніх справ розпочалася 1998 року. Першу високу посаду він обійняв 2015-го, очоливши департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

Вже через два роки Клименка було призначено заступником голови цього відомства, а у 2019 році став головою Національної поліції України.

Нагадаємо, що 18 січня 2023 року в Броварах під Києвом сталася страшна трагедія. Вертоліт ДСНС впав на один із житлових мікрорайонів міста (поблизу дитячого садка). Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, у тому числі дитина та керівництво МВС, яке знаходилося на борту гвинтокрила. Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС. У зв'язку з трагедією, причини якої розслідуються до цього дня, уряд призначив голову Національної поліції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.

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