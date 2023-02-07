8 червоних карток: матч за участю ексзірок «Динамо» та «Шахтаря» завершився побоїщем (відео)

Гучним скандалом завершився у Бразилії поєдинок чергового туру Ліги Паранаенсе (чемпіонат штату Парана) між лідерами «Атлетико Паранаенсе» та «Корітібою», повідомляє record.pt.

Пристрасті на полі розпалювалися протягом всього другого тайму, і незадовго до закінчення зустрічі (за рахунку 1:1) футболісти обох команд пішли один на одного врукопашну. Збожеволілі від емоцій гравці завдавали суперникам ударів і руками, й ногами. Вплуталися в бійку і вболівальники, що вибігли на поле.

Коли ж «боксерів» та «каратистів» неймовірними зусиллями вдалося втихомирити, організатори матчу вирішили не догравати зустріч. За підсумками бійки арбітр поєдинку вніс до протоколу 8 (!) червоних карток (п'ять вилучень заробили гравці «Атлетико Паранаенсе»).

Додамо, що в цьому поєдинку брали участь колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Фернандіньо та ексдинамівець Вітіньо, які зараз виступають за «Атлетико Паранаенсе». Ветеран у бійці особливої участі не брав, хоча під час гри отримав жовту картку, а Вітіньо на той момент вже був замінений. Вилученим з поля гравцям загрожує від 4 до 12 ігор дискваліфікації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірки «Атлетико» та «Барселони» влаштували бійку під час матчу.

Фото Twitter ФК «Атлетико Паранаенсе»

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