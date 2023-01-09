Хапали за волосся та геніталії: зірки «Атлетико» та «Барселони» влаштували бійку під час матчу (відео)

Поєдинок 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу між «Атлетико» та «Барселоною» (0:1), яка влаштувала «божевільню» у матчі Кубка країни, завершився скандалом.

Вже у компенсований арбітром час здали нерви у захисника мадридців чорногорця Стефана Савіча та іспанського форварда каталонців Феррана Торреса. Гравець «Барселони» хапав опонента за волосся, а той у відповідь, до речі, в день свого 32-річчя, стиснув геніталії опонента. В підсумку рефері показав забіякам, які, за даними іспанських ЗМІ, продовжили з'ясовувати стосунки в підтрибунному приміщенні, по червоній картці та вилучив обох з поля.

Зазначимо, що переможний м'яч на 22-й хвилині Усмана Дембеле дозволив «Барселоні», яка вже три матчі поспіль не може дограти в повному складі, закріпитися на вершині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії з триочковим відривом від «Реала».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що керівники «Руха» та «Дніпра-1» влаштували бійку після матчу чемпіонату України.

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