Ексфутболіст «Динамо», «Дніпра» та збірної України Олександр Радченко помер у 46 років
На 47-му році пішов із життя чемпіон та володар Кубка України у складі київського «Динамо» Олександр Радченко.
Сумну новину підтвердив офіційний сайт «біло-синіх», при цьому про причину смерті ексфутболіста не повідомляється.
Олександр Радченко народився 1976 року в Жданові (нинішній Маріуполь), де й розпочинав свою футбольну кар'єру. Крім «Динамо», також виступав за рідний «Азовець» (потім — «Металург»), «Закарпаття», «Дніпро», «Кривбас» та «Волинь», загалом провівши на клубному рівні понад 300 матчів.
У період з 2002-го по 2005-й провів у складі збірної України 17 матчів, будучи учасником відбору на ЧС-2006 (3 гри), за підсумками якого «жовто-сині» посіли перше місце у групі та вийшли до фінального турніру мундіалю. За причетність до успіху національної команди був нагороджений медаллю «За працю та звитягу».
Після завершення професіональної кар'єри грав за аматорський клуб «Нове Життя» та ветеранів футзальної команди «Інтеркас», також тренував дітей у ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановського.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український футболіст В'ячеслав Семенов, який виграв медаль Олімпійських ігор.
Фото ФК «Динамо»416
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