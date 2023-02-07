Ексфутболіст «Динамо», «Дніпра» та збірної України Олександр Радченко помер у 46 років

На 47-му році пішов із життя чемпіон та володар Кубка України у складі київського «Динамо» Олександр Радченко.

Сумну новину підтвердив офіційний сайт «біло-синіх», при цьому про причину смерті ексфутболіста не повідомляється.

Олександр Радченко народився 1976 року в Жданові (нинішній Маріуполь), де й розпочинав свою футбольну кар'єру. Крім «Динамо», також виступав за рідний «Азовець» (потім — «Металург»), «Закарпаття», «Дніпро», «Кривбас» та «Волинь», загалом провівши на клубному рівні понад 300 матчів.

У період з 2002-го по 2005-й провів у складі збірної України 17 матчів, будучи учасником відбору на ЧС-2006 (3 гри), за підсумками якого «жовто-сині» посіли перше місце у групі та вийшли до фінального турніру мундіалю. За причетність до успіху національної команди був нагороджений медаллю «За працю та звитягу».

Олександр Радченко (крайній ліворуч у нижньому ряду) грав у відборі на ЧС-2006

Після завершення професіональної кар'єри грав за аматорський клуб «Нове Життя» та ветеранів футзальної команди «Інтеркас», також тренував дітей у ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український футболіст В'ячеслав Семенов, який виграв медаль Олімпійських ігор.

Фото ФК «Динамо»

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