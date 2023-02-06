«Динамо» з Гусєвим-молодшим перемогло суперника з Північної Македонії: відео матчу в Туреччині

У понеділок, 6 лютого, київське «Динамо», яке раніше програло «Рапіду» (0:4) та «Марибору» (0:2), зіграло внічию з «Аустрією Люстенау» (2:2), а також перемогло «Унірю» Деж" (5:1) та «Вайле» (2:0), провело черговий товариський матч на зборі в Туреччині. Суперником команди Мірчі Луческу став 4-разовий чемпіон Північної Македонії «Шкендія», яка посідає після першої частини сезону в національній лізі третє місце.

У поєдинку на стадіоні Mardan Sports Complex під Анталією, що розпочався з хвилини мовчання на згадку про жертви потужного землетрусу в Туреччині, динамівці без цілої низки провідних футболістів відсвяткували черговий успіх, перемігши македонців — 1:0 (Лонвейк, 45).

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Дячук, Боль, Дубінчак, Лонвейк, Гармаш, Андрієвський, Пономаренко, Пашко, Кабаєв.

«Динамо» (другий тайм): Нещерет (Моргун, 65), Малиш, Дубінчак (Гусєв, 73), Попов, Бурда, Сидорчук, Василець, Царенко, Волошин, Беніто, Горбач.

Зазначимо, що у першій команді дебютував син тренера «Динамо» Олега Гусєва — 17-річний захисник Олексій Гусєв.

Відео матчу «Динамо» — «Шкендія» — 1:0

У планах «Динамо» у Туреччині ще значаться поєдинки з македонським «Сілексом» (11 лютого), узбецьким «Пахтакором» (14 лютого), який тренує ексдинамівець Максим Шацьких, та латвійською «Валмієрою» (23 лютого).

Зазначимо, що у лазареті «біло-синіх», як і раніше, залишаються воротарі Георгій Бущан (переніс у Мюнхені операцію з видалення міжхребцевої грижі), Денис Бойко, а також півзахисники Богдан Леднєв (зламав ногу) та Микола Шапаренко. Крім того, до інших клубів на правах оренди перейшли захисник Микита Кравченко («Колос»), а також форварди Владислав Кулач («Зіра», Азербайджан) та Артем Бесєдін («Омонія», Кіпр).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» продало в іспанську «Жирону» свого лідера Віктора Циганкова, який уже дебютував у чемпіонаті Іспанії, зігравши 13 хвилин у переможному поєдинку проти «Валенсії» (1:0).

Фото ФК «Шкендія»

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