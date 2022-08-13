38.97 / 39.94 39.68 / 40.97
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помер відомий український футболіст, який здобув медаль Олімпійських ігор

11:07 13 серпня 2022
В&#39;ячеслав Семенов

У віці 74 років помер відомий футболіст «Динамо», «Зорі» та збірної Радянського Союзу В'ячеслав Семенов, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».

Форвард був вихованцем київського «Динамо». Після кількох ігор в «основі» столичного клубу талановитий футболіст перейшов у «Зорю», у складі якої 1972 року став чемпіоном Радянського Союзу.

У футболці збірної СРСР Семенов провів 11 матчів і забив 4 м'ячі (зокрема, грав проти легендарного португальця Еусебіу), виборовши 1972 року бронзову медаль Олімпійських ігор у Мюнхені.

У складі збірної СРСР В'ячеслав Семенов (другий праворуч у першому ряді) провів 11 поєдинків та забив чотири м'ячі

Також у кар'єрі футболіста було повернення до «Динамо» та гра за «Дніпро» та столичний СКА.

Завершивши виступи, В'ячеслав Семенов багато років працював тренером у дитячо-юнацькій школі «Динамо». Серед його вихованців — володар Кубка СРСР у складі «Металіста» Олег Деревинський, відомий голкіпер Володимир Циткін, який викликався до юнацької збірної Радянського Союзу, а також гравець збірної України Євген Макаренко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст київського «Динамо» Василь Турянчик.

Фото ФК «Динамо»

475

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Кардинальні зміни для Раків та неприємності для Левів: складний тиждень чекає на сім знаків зодіаку з 15 по 21 серпня

Лорак

Ані Лорак відмовилася від росії та поїхала до Туреччини до ексчоловіка Мурата: ЗМІ розповіли про зміни у житті співачки

кетчуп

«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

Медовий Спас

Медовий Спас 14 серпня: як правильно відзначити свято та що освятити у церкві

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту