Помер відомий український футболіст, який здобув медаль Олімпійських ігор

У віці 74 років помер відомий футболіст «Динамо», «Зорі» та збірної Радянського Союзу В'ячеслав Семенов, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».

Форвард був вихованцем київського «Динамо». Після кількох ігор в «основі» столичного клубу талановитий футболіст перейшов у «Зорю», у складі якої 1972 року став чемпіоном Радянського Союзу.

У футболці збірної СРСР Семенов провів 11 матчів і забив 4 м'ячі (зокрема, грав проти легендарного португальця Еусебіу), виборовши 1972 року бронзову медаль Олімпійських ігор у Мюнхені.

У складі збірної СРСР В'ячеслав Семенов (другий праворуч у першому ряді) провів 11 поєдинків та забив чотири м'ячі

Також у кар'єрі футболіста було повернення до «Динамо» та гра за «Дніпро» та столичний СКА.

Завершивши виступи, В'ячеслав Семенов багато років працював тренером у дитячо-юнацькій школі «Динамо». Серед його вихованців — володар Кубка СРСР у складі «Металіста» Олег Деревинський, відомий голкіпер Володимир Циткін, який викликався до юнацької збірної Радянського Союзу, а також гравець збірної України Євген Макаренко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст київського «Динамо» Василь Турянчик.

Фото ФК «Динамо»

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