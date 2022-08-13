Помер відомий український футболіст, який здобув медаль Олімпійських ігор
У віці 74 років помер відомий футболіст «Динамо», «Зорі» та збірної Радянського Союзу В'ячеслав Семенов, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».
Форвард був вихованцем київського «Динамо». Після кількох ігор в «основі» столичного клубу талановитий футболіст перейшов у «Зорю», у складі якої 1972 року став чемпіоном Радянського Союзу.
У футболці збірної СРСР Семенов провів 11 матчів і забив 4 м'ячі (зокрема, грав проти легендарного португальця Еусебіу), виборовши 1972 року бронзову медаль Олімпійських ігор у Мюнхені.
Також у кар'єрі футболіста було повернення до «Динамо» та гра за «Дніпро» та столичний СКА.
Завершивши виступи, В'ячеслав Семенов багато років працював тренером у дитячо-юнацькій школі «Динамо». Серед його вихованців — володар Кубка СРСР у складі «Металіста» Олег Деревинський, відомий голкіпер Володимир Циткін, який викликався до юнацької збірної Радянського Союзу, а також гравець збірної України Євген Макаренко.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст київського «Динамо» Василь Турянчик.
Фото ФК «Динамо»475
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