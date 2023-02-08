Пожежа у росії: горить черговий нафтопереробний завод

У середу, 8 лютого, на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області сталася велика пожежа. Місцеві ЗМІ поширюють фото та відео НП. На кадрах видно, як пожежники гасять полум'я, валить сірий дим. Поруч із місцем пригоди знаходиться пожежна машина.

За попередніми даними, площа займання становила 100 квадратних метрів. Управління МНС у Ростовській області стверджує, що пожежу вдалося локалізувати. Гасіння продовжується.

Інформації про причину НП поки що немає.

Напередодні, 7 лютого, горів нафтопереробний завод у Кстово Нижегородської області. Попередньою причиною займання названо розгерметизацію установки уповільненого коксування в колоні, де зберігається бензин. Влада стверджує, що ніхто не постраждав.

А от у місті Єфремів Тульської області п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці. Ще семеро отримали опіки та інші травми. Трьох людей було оголошено зниклими безвісти. Вранці 8 лютого мешканка Єфремова Олена Кочетова повідомила, що її 24-річну доньку, яка була у списку зниклих, знайшли мертвою.

За словами матері, дівчина проживала разом із 26-річним хлопцем у квартирі на четвертому поверсі. Саме там був епіцентр вибуху. Молодий чоловік вижив. Він перебуває у лікарні.

Причиною вибуху оголошено витік побутового газу. Обвалився під'їзд із п'ятого по другий поверх включно. Розпочато розслідування. Місцеві ЗМІ повідомляють про несправність газового обладнання.

Лише за минулий рік у росії сталося понад 30 вибухів побутового газу у житлових будинках. Внаслідок восьми таких НП загинули люди. Найбільш смертоносним виявився вибух у Нижньовартівську на початку грудня. Він забрав життя 10 людей.

214

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram