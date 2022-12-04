У росії шестеро людей загинули внаслідок обвалення житлового будинку

У неділю, 4 грудня, у Нижньовартовську пролунав потужний вибух. Відбулося обвалення одного із п'ятиповерхових житлових будинків у місті. Будівлю було здано в експлуатацію у 1974 році. У будинку мешкало 226 осіб.

Внаслідок вибуху і пожежі, що виникла після нього, загинули шестеро людей. Ще 10 постраждали. Троє з них перебувають у лікарні у дуже тяжкому стані.

У будинку завалилися перекриття кількох поверхів на одному з під'їздів. П'ять квартир зруйновано повністю. Ще 10 квартир у двох сусідніх під'їздах частково пошкоджені та на цей час непридатні для проживання. Довелося евакуювати понад 50 людей.

Екстрені служби повідомили, що причиною вибуху був витік газу. Проте мер Нижньовартовська Дмитро Кощенко заявив, що будинок не було газифіковано.

Представники екстрених служб від своєї версії не відмовляються. Вони стверджують, що у квартирі проводився ремонт. Робітники займалися натяжними стелями. Вони й використали газовий балон. Відбулася детонація.

Дані щодо жертв обвалення будинку в Нижньовартовську не остаточні. Співробітники рятувальних служб продовжують розбирати завали та шукати людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про пожежу у Костромі. Горіло одне з місцевих кафе. Загинули 13 людей.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram