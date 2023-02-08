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«Альтернативи немає»: у Сенаті Франції закликають забезпечити Україну Leclerc та авіацією для перемоги у війні

17:10 8 лютого 2023
Гійом Гонтар

З метою недопущення затягування війни росії проти України, для забезпечення можливості Збройних Сил України вийти на суверенні кордони 1991 року необхідно збільшити фінансову та військово-технічну підтримку України. Зокрема, Франції треба ухвалити рішення про постачання танків Leсlerc, а НАТО має забезпечити Україну авіацією. Таку думку у коментарі Guildhall озвучив французький сенатор, член Комітету Сенату Франції з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар.

«Російська війна, яка вже забрала сотні тисяч життів, зокрема багатьох українських мирних жителів, триває. росія була кваліфікована Європейським парламентом як держава, яка підтримує тероризм, і вона понесе відповідальність за свої злочини. Ми, екологічна група у французькому Сенаті, закликаємо до ухвалення цієї резолюції про посилення підтримки України, щоб не затягувати цю смертоносну війну. Україна має бути відновлена у межах 1991 року. Ми розуміємо страх перед ескалацією цієї війни, але, на жаль, альтернативи немає: ми маємо посилити нашу військову та фінансову підтримку України», — заявив сенатор.

Парламентарій підкреслив, що рф має перевагу в людському ресурсі та навмисно затягує війну.

«Або ми надаємо Україні більше сучасного технологічного озброєння, або війна перетвориться на окопну, де загине безліч солдатів. Ми повинні враховувати, що росія має перевагу в людському ресурсі, якщо війна затягнеться на кілька років», — зазначив він і додав, що їхня група в парламенті просить президента Франції ухвалити політично важливе рішення про постачання Україні танків Leclerc.

«Відтепер постає питання надання Україні авіації. Побачивши розумний підхід українського Генерального штабу, я вважаю, що колективно ми можемо забезпечити Україну авіацією виключно для захисту власної території. Ми закликаємо наших партнерів по НАТО розпочати дискусії у цьому напрямку», — закликав Гійом Гонтар.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про рішення прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака під час візиту президента України Володимира Зеленського оголосити про надання нашій країні більш далекобійного озброєння та початок підготовки українських пілотів.

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