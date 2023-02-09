Короткий огляд вихідних: єдина дочка репера Емінема виходить заміж

Маленька дівчинка Емінема, яка була в центрі уваги багатьох його пісень протягом багатьох років, вже зовсім доросла… і готується йти під вінець. Про заручини, що відбулися, Хейлі розповіла у своєму Instagram, показавши обручку і шампанське з такої нагоди.

«Короткий огляд вихідних. 4.2.2023. Я кохаю тебе, Еване», — написала дочка Емінема.

27-річна Хейлі Джейд відповіла «так». Вона показала невеличке слайд-шоу, яке зафіксувало цей особливий момент. Звичайно, вона також продемонструвала камінь на каблучці.

Про хлопця та його стосунки з Хейлі відомо небагато — вона тримає своє життя в таємниці, незважаючи на знаменитого батька. Все, що відомо, це те, що вони зустрічаються вже багато років — принаймні з 2016 року, коли вона вперше опублікувала фото з ним — і що Ем, схоже, не проти.

Емінем багато-багато разів згадував Хейлі у своїх піснях, ще з часів свого розквіту у 2000-х роках. Він неодноразово давав зрозуміти, що він дуже обережний і готовий на все заради своєї доньки… Навіть на якісь темні справи, якщо це потрібно. Емінем поки що публічно не коментував заручини своєї доньки.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» публікували розповідь Мадонни про те,, як вона потусила з дітьми на День подяки.

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