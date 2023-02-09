Військові на донецькому напрямку отримали дрони та генератори від «Фундації Течія» та Олега Крота

Повітряний арсенал 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ поповнився двома десятками квадрокоптерів DJI та 35 потужними дизельними генераторами, які придбали та передали військовим «Фундація Течія» та Олег Крот. Вартість оновлення — понад 6,8 млн грн. Аро це повідомляється на сайті організації.



«Це 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 DJI Mavic 2 Enterprise Advanced та 35 дизельних генераторів потужністю 6,9 кВт кожен», — йдеться у повідомленні.

Цивільні безпілотники DJI насамперед необхідні військовим для розвідки, але можуть виконувати й інші важливі завдання. Наприклад, модель DJI Mavic 3 Fly More Combo може пробути в польоті до 46 хвилин, розвивати швидкість до 19 м/с та передавати дані на відстані до 15 км. Технології штучного інтелекту та високоякісні камери дозволяють ефективно вести розвідку, фокусуватися на цілях спостереження та виявляти небезпеку. А генератори будуть забезпечувати живленням командні пункти підрозділів бригади, що дозволить зручно планувати операції та забезпечувати побут військових у польових умовах.

«Воїни 59-ї бригади в листопаді 2022 року брали участь у боях на півдні та звільненні правобережжя Херсонщини, а зараз працюють на Донбасі. Упевнений, що з нашою підтримкою та підтримкою інших волонтерів вони принесуть для України ще багато хороших новин», — коментує директор «Фундації Течія» та керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

З початку повномасштабного вторгнення росії «Фундація Течія» неодноразово забезпечувала Сили оборони України безпілотниками. Зокрема, це літальні комплекси FlyEye, кілька десятків дронів DJI, 6 квадрокоптерів Autel та безпілотний авіаційний комплекс типу VTOL, тобто дрон літакового типу з вертикальними зльотом та посадкою.

Загалом «Фундація Течія» придбала для Сил оборони України необхідних речей на $ 22 млн. Окремий внесок зробив Олег Крот особисто — майже $ 40 млн перетворено на захист і корисні речі для воїнів. Через військову таємницю подробиці цих закупівель не розголошуються.

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