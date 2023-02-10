Чіткий і лаконічний меседж диктатору-вбивці: українська модель вийшла на червону доріжку з посилом для путіна

Мода — це форма соціального, культурного та політичного самовираження, що має на меті донести певне повідомлення до безпосередньої аудиторії. Останнім часом знаменитості використовують цю форму комунікації, щоб заявити про себе, і яскравим прикладом є 34-річна модель Аліна Байкова, що родом із Кропивницького, проте мешкає у США.

Українка відвідала вечірку відкриття Тижня моди в Нью-Йорку. Вона обрала вбрання оверсайз з максіджемпером українського бренду Vip Luxury Edition, що виконує роль мінісукні. Кольори українського прапора: жовте тло і сині друковані літери. Чи потрібно перекладати ці три слова — «Fuck You Putin»?

На завершення образу модель взула туфлі на підборах від Sophie Benel і як аксесуар додала прозорий клатч Michino, прикрашений різнокольоровими зірками. Своїм виглядом Аліна Байкова вирішила засудити війну в Україні, через яку гинуть люди, знищується інфраструктура.

Але це лише один з багатьох жестів, за допомогою яких Аліна, що має 3,4 мільйона підписників в Instagram, вирішила поділитися своєю незгодою з путіним і його війною. Після початку війни на початку 2022 року модель не лише негайно використала свої канали комунікації для її засудження, а й спланувала заходи зі збору коштів та допомогла тисячам українських біженців.

Вчинок Аліни викликав справжній фурор у соцмережах, користувачі написали під опублікованим відео, де Аліна позує в сукні, тисячі коментарів у знак підтримки.

«Дякую вам за позицію. Ви суперсильна жінка, наша україночка» — пишуть фоловери Байковій.

До слова, у березні 2022 року модель одягла костюм у національних кольорах українського прапора та вийшла на вулиці Нью-Йорка, щоб закликати весь світ підтримати народ України. А влітку Аліна Байкова виходила в Каннах на доріжку з прапорцем України та зустрічалася у Нью-Йорку з мером міста, щоб обговорити допомогу українцям.

Нагадаємо, що Девід Бекхем «віддав» свій Instagram харків'янці, щоб 70 мільйонів його підписників дізналися правду про війну.

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