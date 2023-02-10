Британська розвідка підтвердила розгром росіян під Вугледаром, а терорист Гіркін назвав винних у ньому (фото, відео)

Росія продовжує атакувати Україну. З 7 лютого 2023 року російські сили, ймовірно, досягли тактичних успіхів на двох ключових ділянках. Про це повідомляють у британській військовій розвідці.

“На північній околиці Бахмута на Донеччині сили групи "Вагнер" просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста. Також російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута, зазначають британські аналітики. Південні російські підрозділи обійшли західну околицю міста Вугледар, де наприкінці січня 2023 року відновили наступ, також йдеться у зведенні. Тим не менш, російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо тяжких втрат в районі Вугледару, оскільки в наступі були задіяні недосвідчені підрозділи”. Російські війська, схоже, бігли, кинувши щонайменше 30 практично непошкоджених бронетранспортерів після невдалої атаки" , - йдеться у повідомленні розвідки.

Про поразку російських загарбників під Вугледаром повідомив і терорист Ігор Гіркін-Стрілков. За його словами, деякі російські генерали є повними кретинами, які не винесли уроків із подій минулого року. Він також повідомив, що загинули десятки російських танкістів, морпіхів та спецназівців.

Як писали «ФАКТИ», росіяни наступають відразу на п'яти напрямках, активно використовуючи авіацію .

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