Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Протягом минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких — по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей», — йдеться у повідомленні.

Тим часом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

«Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу „Орлан-10“ та 1 „Оріон“. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника. З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК „вагнер“, з числа завербованих ув’язнених», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що новий наступ армії рф в Україні вже розпочався. А ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, чому путін поспішає розпочати наступ.

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