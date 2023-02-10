39.50 / 40.16 42.03 / 42.96
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні масштабна повітряна тривога: розпочалися екстрені відключення електрики

9:05 10 лютого 2023
Відключення електрики

В Україні, яка вночі зазнала атаки росіян, по всій території була оголошена повітряна тривога. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», — йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі кораблі- носії ракет «Калібр».

«Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО!», — йдеться у повідомленні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни планують випустити по Україні до 20 ракет.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що росія може випустити до 20 ракет з Каспійського моря.

Як повідомляє Україна Online, окупанти вивели у Чорне море три ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп — до 20 «Калібрів».

Також стало відомо про активність МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети «Кинджал», і літака А-50, який надає інформацію пілотам винищувачів про цілі.

Як писали «ФАКТИ», днями ворог випускав ракети С-300 по Харкову. Вибухи були зафіксовані, у тому числі, й у Центральному парку міста.

519

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Українцям почали виплачувати гроші від чеської гуманітарної організації: як отримати 6600 грн

Гороскоп

Тельцям — прибуток, Ракам — плани на майбутнє, Левам — суцільний клопіт: гороскоп на 10 лютого 2023 року

військовий

Військова тривожна валізка: що обов’язково потрібно взяти з собою на війну

гривні

Перерахунок пенсій: стало відомо, кому у березні додадуть до пенсійних виплат понад 500 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту