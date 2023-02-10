Зеленський мовчить: стало відомо, чому Рада не звільняє Резнікова

Ініціатива щодо відповідальності міністра оборони Олексія Резнікова за скандали з закупівлями у міністерстві була з боку фракції «Слуга народу». Водночас подання на звільнення може давати лише президент. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», представник президента України у Верховній раді Федір Веніславський, пише РБК-Україна.

За його словами, питання «можливих перестановок в Міністерстві оборони» дискутувалося вже протягом певного часу.

«І як тільки-но виникло це непорозуміння щодо закупівлі продуктів харчування, було обговорення, що міністр має взяти на себе політичну відповідальність. Оскільки він фактично одноособово підбирав команду і призначав тих людей, які в тому числі винні в цих медійних скандалах», — сказав Веніславський.

Крім того, у членів комітету Ради з національної безпеки, оборони і розвідки були деякі запитання до роботи міністра і без історії з продуктами харчування. Вони стосуються і товарів оборонного призначення, зокрема зброї, техніки тощо, повідомив він.

«Тому не можна сказати, що для нас це була несподіванка. Але на рівні фракції це питання в неділю обговорювалося вперше. Воно обговорювалося не як факт, що вже відбувся, а як потенційна можливість, що може мати місце в майбутньому — зміна міністра оборони, щоби продемонструвати європейський підхід у політиці, що міністр відповідальний», — сказав депутат.

Водночас, за його словами, обговорення відставки Резнікова «це був такий експромт від керівництва фракції, не узгоджений з президентом».

«А суб'єктом внесення подань і про призначення, і про звільнення міністра оборони є саме президент. Тобто в даному випадку тільки президент визначає, чи влаштовує його міністр оборони, чи не влаштовує. Ні станом на 5 лютого, коли було засідання фракції, ні станом на сьогодні ніяких ініціатив з боку президента щодо дострокового припинення повноважень міністра оборони не надходило», — сказав він.

Веніславський вважає, що виникла проблема в комунікації.

«Адже на засіданні фракції було домовлено, що ми у внутрішньому колі це питання просто дискутуємо, однак потім ця інформація чомусь потрапила в ЗМІ, була опублікована лідером фракції Давидом Арахамією і деякими іншими нашими колегами по комітету. Хоча не було до кінця узгоджено, що це вирішене питання», — повідомив він.

За його словами, дискусії щодо відставки Резнікова тривають.

«Я думаю, що ми матимемо можливість спостерігати зміни в складі уряду протягом досить короткострокової перспективи. Чи буде серед них міністр оборони — побачимо, тому що рішення по міністру оборони, як і по міністру закордонних справ, може ухвалювати лише президент. Наша політична сила, яка має більшість у парламенті і право коаліції депутатських фракцій — зрозуміло, є пропрезидентською. І реалізувати чи ухвалювати якісь ініціативи, які можуть розбалансувати відносини між президентом і парламентом, ми точно на даний момент не будемо і не бачимо для цього підстав», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», днями керівник парламентської фракції партії «Слуга народа» Давід Арахамія заявив, що відставки Резнікова поки що не буде.

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