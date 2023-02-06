В «Слузі народу» заявили, що відставки Резнікова поки що не буде

Кадрові зміни у сфері оборони — можлива заміна чинного очільника Міноборони Олексія Резнікова на керівника ГУР Кирила Буданова — цього тижня не відбудуться.

Про це повідомив керівник парламентської фракції партії «Слуга народа» Давід Арахамія. Натомість очікуються призначення очільників МВС і СБУ — наразі виконувачами обов'язків є Ігор Клименко та Василь Малюк.

Перший був призначений після авіатрощі у Броварах 18 січня, під час якої загинув міністр Денис Монастирський. Другий виконує обов'язки керівника української спецслужби з літка 2022 року після відставки Івана Баканова.

Раніше Арахамія зазначав, що Резніков може стати міністром з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що «абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по „Рамштайну“ й необхідність „підняти“ міністерство, яке повинно робити більше».

Також він повідомив, що народний депутат України Ігор Абрамович, який у перший день широкомасштабного вторгнення вийшов из лав фракції «ОПЗЖ», написав заяву про складання мандату.

Коментуючи ситуацію очікуваною зміною керівництва Міноборони, нардеп Олексій Гончаренко також зазначив, що цього тижня ротація не відбудеться, та додав, що міністром оборонної офіції не може бути вийськовим.

Нагадаємо, що сам Резніков заявляв, що залишається в команді президента, а його подальші дії залежатимуть від рішення Зеленського.

Фото зі сторінки Олексія Резнікова у соцмережах

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