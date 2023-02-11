ЗСУ відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів на Донбасі, — Генштаб

У п'ятницю, 10 лютого, росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку по території України, випустивши 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.

В ході атаки ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300 та 74 крилаті ракети зенітного та морського пуску. 61 з них знищили українські захисники. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаударів, з них 28 БПЛА Shahed-136, збито 22 дрони. Противник також здійснив понад 90x MLRS атак.

Загроза ударів російської федерації по цивільних цілях в Україні залишається високою, нагадали у Генштабі.

Протягом доби Сили оборони України відбили атаки окупантів в околицях населених пунктів Кремінна, Шипилівка, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське та Парасковіївка.

Повітряні сили України завдали 12 авіаударів по зосередженню супротивника, а також 4 удари по позиціях зенітних ракетних систем росії.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітної ракетної системи, а також 3 інші важливі цілі противника.

Попри значні втрати, ворог продовжує наступальні дії у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Новопавлівки.

У Мелітополі колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропонували письмово відмовитися від громадянства України.

В окремих населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області російські окупанти продовжують тиснути на місцевих жителів, запроваджувати комендантську годину та обшукувати будинки.

У Старобільську (Луганська область) хірургічне відділення місцевої лікарні переобладнали у військовий шпиталь через велику кількість поранених росіян. В окремих населених пунктах на Луганщині раніше запрацювали мобільні крематорії окупантів.

Президент України Володимир Зеленський після ракетної атаки 10 лютого сказав, що це черговий доказ того, що захист України є захистом усієї Європи.

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