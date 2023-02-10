Ракетна атака на Україну: є «прильоти» у Харкові, Хмельницькому, Запоріжжі

Російські загарбники 10 лютого атакували Україну. Зокрема, була атакована критична інфраструктура Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодня можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами», — розповвів він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані.

В місті зараз застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла. Близько 150 тисяч абонентів в Харкові залишаються без електроенергії.

Також були вибухи і у Хмельницькому.

«Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами», — повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про два вибухи у Запоріжжі.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, в столиці уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі.

За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет, над Одесою — 13.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, є попадання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури у шести областях після чергової масованої ракетної та дронової атаки, інформує Украина Online.

Було запроваджено аварійні відключення у багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Також стало відомо, що в росії о 10:40 знову злетів Ту-22м3, повідомляє Информатор Украина.

Як писали «ФАКТИ», раніше частина Запоріжжя залишилася без електрики та тепла внаслідок нічного удару по місту.

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