Ракетний обстріл 10 лютого — це черговий доказ того, що захист України є захистом всієї Європи, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку 10 лютого, під час якої ворог випустив 71 ракету з літаків та кораблів, до 35 ракет С-300 та застосував дрони-камікадзе.

«Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були — цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним! Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети — виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І звичайно — дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей. Слава Україні!» — сказав Зеленський.

Під час атаки ворог завдавав ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема, у Харкові, Хмельницькому та Запоріжжі.

Фото Офісу президента

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