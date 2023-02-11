Ворог атакував Дніпропетровщину: «шахеди» вразили три енергетичні об’єкти

Після чергового масштабного ракетного обстрілу території України 10 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину ще й іранські дрони — повітряна тривога тривала майже 5 годин. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пізно увечері були атаковані об"єкти енергетичної інфраструктури у двох районах області.

Зокрема, в Криворізькому районі під ударом опинилися енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об"єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані.

Під удар потрапив і багатостраждальний Нікопольський район: там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури.

На щастя, в обох випадках минулося без людських жертв.

Масштаби руйнувань ще уточнюються.

«ерефія сьогодні демонструє світові своє справжнє обличчя: криваве, жорстоке та потворне. Цей монстр не має права на існування», — прокоментував нічну атаку новий очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Нині в Нікопольському районі зберігається загроза артилерійського обстрілу — ворог на тимчасово окупованій частині Запоріжжя не збирається припиняти свій терор.

Нагадаємо, в окремих населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області російські окупанти продовжують тиснути на місцевих жителів, запроваджувати комендантську годину та обшукувати будинки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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