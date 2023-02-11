Єдине в світі серійне виробництво: ЛОК передав Нацполіції 500 дитячих бронежилетів

Станом на кінець січня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф постраждало понад 1370 дітей. З них 459 загинуло, а понад 900 — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тож евакуація дітей із зон бойових дій та інших небезпечних районів є одним з пріоритетів діяльності Національної поліції України, а зокрема її спеціалізованого підрозділу — Управління ювенальної превенції. Саме цей підрозділ для успішного виконання своїх завдань звернувся із запитом до найбільшого вітчизняного виробника бронежилетів — Львівського Оборонного кластера (ЛОК).

«На виконання цього запиту ЛОК нещодавно передав 500 дитячих захисних комплектів Нацполіції», — йдеться в повідомленні ЛОК.

Частина евакуаційних комплектів, виготовлених ЛОКом¸ вже давно активно «працює» на передовій. Зокрема, на Донеччині ще в кінці 2022 року всі спеціальні поліцейські екіпажі підрозділу «Білий Янгол», що займаються евакуацією, були оснащені дитячими захисними комплектами.

Ці комплекти, кожен з яких складається із шолома і бронежилета, пройшли всі необхідні випробування та отримали відповідну сертифікацію. Шолом за рівнем захисту є стандартним військовим, але меншого розміру (розміри S та L). А жилет відповідає стандартам захисту бронежилета 1-го класу. При тому, що комплекти здатні забезпечити достатньо високий рівень захисту (у першу чергу від уламків), вони є ще й дуже легкими, адже виготовлені із надвисокомолекулярного балістичного поліетилену.



Виробник також зробив жилет максимально зручним для використання під час евакуації дітей: він швидко одягається і знімається, має яскраві кольори і світловідбивні смуги, містить спереду прозору кишеню для інформації. Комплекти виготовляються в трьох розмірах для дітей різного віку: 4−6 років, 7−9 років та 10−14 років.



В розробці дитячого захисного комплекту взяли участь конструктори Харківського Заводу Засобів індивідуального захисту та натівський офіцер Калін Дімітров — один з кращих експертів із військового екіпірування та індивідуальних засобів балістичного захисту, що має понад 20 років досвіду роботи в оснащенні армії та поліції.



Започатковане ЛОКом виробництво дитячих евакуаційних комплектів на сьогодні є єдиним в світі серійним виробництвом подібного типу засобів індивідуального захисту.

Кошти на виробництво дитячих евакуаційних комплектів переказують як українці, так і небайдужі іноземці — зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії, Польщі, Люксембургу, Японії та інших країн світу. Особливу фінансову підтримку надало Посольство України в Японії та персонально посол Сергій Корсунський, а також фонд The Renew Democracy Initiative. До допомоги долучилися також фонди Pomagam. pl і Uniters.

Свій внесок можна зробити на сайті Львівського Оборонного Кластера https://www.ldc-ua.org/

Від початку війни ЛОК виготовив та безкоштовно передав Силам Оборони України вже майже 100 тисяч бронежилетів.

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