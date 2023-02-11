Частині українців у квітні перерахують пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

Індексацію пенсій у березні проведуть лише пенсіонерам, які не працюють, для працюючих перерахунок проведуть у квітні.

В Управлінні соціального страхування та пенсійного забезпечення апарату Федерації профспілок України розповіли, що пенсійні виплати для пенсіонерів, що працюють, підвищаться з квітня цього року.

Щомісячна виплата залежатиме від розміру страхового стажу та зарплати, яку отримує працюючий пенсіонер.

Про це на ЗнайUA розповіла блогерка блогер Катерина Котенкова.

«Перерахунок пенсій працюючим українцям зазвичай здійснюють у квітні місяці. Проте, минулого року це все затяглося, і люди отримували хтось у червні, хтось у липні. Тобто, право на перерахунок мають лише ті громадяни, у яких додалося 24 місяці страхового стажу з дня призначення пенсії або з дня попереднього перерахунку. Таким чином, уже з квітня місяця пенсіонери, які працюють, будуть отримувати пенсії вище», — пояснила блогерка.

Також не варто забувати й про надстаж — це реальна можливість підвищити пенсію.

Для цього потрібно відмовитися від її виплати у 60 років та продовжувати працювати. Якщо, наприклад, працювати ще 6 років без виплати пенсії, то при виході на заслужений відпочинок у 66 років, пенсія буде у півтора рази вищою за ту, яка була призначена у 60 років.

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