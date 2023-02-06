Стало відомо, яку надбавку до пенсії отримуватимуть у 2023 році учасники бойових дій

З початком агресії росії проти України багато чоловіків та жінок пішли захищати свою землю. Учасникам бойових дій дозволено не лише достроково виходити на пенсію. Їм також встановлені доплати до пенсії, пише НаПенсії.

Фахівці Пенсійного фонду розповіли, що учасникам бойових дій до пенсії встановлюють доплату у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму. Станом на 1 лютого 2023 року таке збільшення становить 523 грн 25 коп. Є ще цільова грошова допомога у 40 гривень.

Вона з 2004 року передбачена Законом України «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни».

У той же час загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим за 210 відсотків прожиткового мінімуму. Тобто зараз така пенсія не може бути меншою за 4395 грн 30 коп. Ця норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року № 543. Доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії, адже такий статус можуть мати і військові, і громадянські пенсіонери.

Раніше «ФАКТИ» писали, які доплати та пільги мають учасники бойових дій. Також повідомлялося, що в Україні уряд розширив перелік осіб, які можуть набути статусу учасника бойових дій.

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