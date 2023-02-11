Польща може закрити всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю: що сталося

Закриття прикордонного переходу «Бобровники» — це реакція на незаконний вирок журналістові й одному з лідерів Спілки поляків у білорусі Анджею Почобуту, якого режим лукашенка засудив до восьми років колонії посиленого режиму, повідомляє польське видання RMF FM.

«У зв'язку з важливими інтересами державної безпеки я вирішив призупинити рух на польсько-білоруському прикордонному переході в „Бобровниках“ до подальших розпоряджень», — заявив глава Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський.

З 10 лютого з 12 години дня рух призупинено.

«Це ядерний варіант і сигнал, що ми можемо повністю відрізати білорусь від Заходу, — кажуть джерела польського журналіста в уряді. — Тому не виключені рішення про подальші пункти перетину кордону — в Тересполі та Кукуриках».

Міністр Маріуш Камінський також повідомив, що розпорядився підготувати заявки на внесення до санкційного списку більшої кількості осіб, пов'язаних з режимом у Мінську.

Нагадаємо, з 25 березня 2021 року в білоруському СІЗО перебуває Анджей Почобут — член правління забороненої білоруською владою Спілки поляків у білорусі, відомий журналіст, який співпрацює, зокрема, з «Gazeta Wyborcza» та TVP Polonia. Білоруська влада звинуватила Анджея Почобута в «розпалюванні ворожнечі», а його діям, пов'язаним з культивуванням польськості та публікацією історичних статей, приписала ознаки «реабілітації нацизму». У жовтні 2022 року влада внесла його до білоруського списку «осіб, причетних до терористичної діяльності».

Протягом більше десятка місяців «Бобровники» був єдиним автомобільним пунктом пропуску в Підляському воєводстві, який обслуговував вантажні перевезення з білоруссю, і загалом єдиним діючим автомобільним пунктом пропуску з білоруссю в Підляському воєводстві, попри те, що його неодноразово блокували польські і українські активісти. У листопаді 2021 року — через міграційну кризу — оформлення на сусідньому пункті пропуску «Кузніце» було призупинено і досі не відновлено.

Тим часом у Польщі банки продовжили дію спеціальних пропозицій для громадян України і дозволили українцям їздити з простроченими посвідченнями водія до кінця 2023 року.

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